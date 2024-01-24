Откуда берется кофе в кофейнях Хабаровска, кто отвечает за качество напитка: ответ в нашем фоторепортаже

Мы побывали на складе кофе, где не пахнет кофе, посмотрели, как его обжаривают и где настаивают, чтобы он стал выглядеть и пахнуть именно так, как к тому привык весь мир. Познакомились с людьми, которые знают об этом напитке все. Смотрите, наслаждайтесь, а чтобы насладиться по-настоящему — перед просмотром заварите себе чашечку ароматного напитка.