Откуда берется кофе в кофейнях Хабаровска, кто отвечает за качество напитка: ответ в нашем фоторепортаже

Скажите: «Лимон» — и сразу во рту кисло, скажите: «Кофе» — и сердце забьется быстрее, а мозг подумает: «Хочу». Впрочем, даже говорить не придется, достаточно просто посмотреть на картинку. Кофе — это один из сильнейших ароматов, глубоко западающих в нашу память. Правда, профессионалы — их называют Q-грейдеры — специалисты по определению качества кофе полагают, что вкусов у этого напитка столько, что не сосчитать.
Мы побывали на складе кофе, где не пахнет кофе, посмотрели, как его обжаривают и где настаивают, чтобы он стал выглядеть и пахнуть именно так, как к тому привык весь мир. Познакомились с людьми, которые знают об этом напитке все. Смотрите, наслаждайтесь, а чтобы насладиться по-настоящему — перед просмотром заварите себе чашечку ароматного напитка.