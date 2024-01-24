Скандальный концерт Дианы Арбениной во Владивостоке ещё может состояться

Билеты на концерт певицы Дианы Арбениной во Владивостоке стали доступны для покупки онлайн. Это с большой вероятностью указывает на то, что намеченное на 27 февраля в «Фетисов Арене» выступление группы «Ночные снайперы» (6+) всё же состоится.
Сомнения в том, что шоу с участием лидера группы Дианы Арбениной состоится, как ранее планировалось, возникли несколько дней назад. Муниципальный центр управления Владивостока порекомендовал организаторам концерта отказаться от его проведения. Представители мэрии объяснили это обращениями нескольких владивостокцев к губернатору Приморья с просьбой запретить выступление.
Однако афиши шоу по-прежнему можно увидеть на нескольких концертных онлайн-площадках. Онлайн-билеты стали доступны на сайте Vl.ru. Некоторые места уже проданы.
Как сообщает VLADIVOSTOK1.RU, сейчас покупка билетов возможна лишь онлайн. В кассу «Фетисов Арены» журналистам дозвониться не удалось.