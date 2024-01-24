Скандальный концерт Дианы Арбениной во Владивостоке ещё может состояться

Билеты на концерт певицы Дианы Арбениной во Владивостоке стали доступны для покупки онлайн. Это с большой вероятностью указывает на то, что намеченное на 27 февраля в «Фетисов Арене» выступление группы «Ночные снайперы» (6+) всё же состоится.