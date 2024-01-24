Хабаровский «Амур» проведёт матч памяти Дмитрия Тарасова

В Хабаровске 24 января состоится очередной матч чемпионата КХЛ между хабаровским «Амуром» и уфимским «Салаватом Юлаевым», который было решено посвятить бывшему капитану «тигров» Дмитрию Тарасову, скончавшемуся 14 июня прошлого года в возрасте 44 лет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Перед игрой состоится презентация именного вымпела, который поднимут под своды «Платинум Арены», где уже размещены стяги с номерами игроков, которых чтит хоккейный клуб «Амур».
Напомним, руководство клуба в знак уважения к заслугам воспитанника хабаровской школы хоккея, чемпиона России и лидера в чемпионатах страны по количеству проведенных матчей Дмитрия Тарасова, в июне 2023 года приняло решение вывести из обращения его номер «14». Начиная с этого он запрещён к использованию игроками команды «тигров» для выступления в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
Дмитрий Тарасов стал чемпионом России, играя за уфимский «Салават Юлаев», именно поэтому домашнюю игру с этой командой было решено посвятить памяти одного из самых любимых игроков хабаровских болельщиков.