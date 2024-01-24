Хабаровский «Амур» проведёт матч памяти Дмитрия Тарасова

Напомним, руководство клуба в знак уважения к заслугам воспитанника хабаровской школы хоккея, чемпиона России и лидера в чемпионатах страны по количеству проведенных матчей Дмитрия Тарасова, в июне 2023 года приняло решение вывести из обращения его номер «14». Начиная с этого он запрещён к использованию игроками команды «тигров» для выступления в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.