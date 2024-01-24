Рекордно больные. В Кузбассе профзаболеваемость в 7 раз выше российской

В Кузбассе заболеваемость профессиональными болезнями в семь раз выше, чем в среднем по России. По этому показателю регион занимает третье место в стране.
По словам заместителя управляющего отделением Социального фонда России по Кемеровской области Михаила Окунева, из 716 тыс. человек, работающих в регионе, 313 тыс. трудятся во вредных и опасных условиях труда — это 43%.
Вредные условия.
Профзаболеваемость хотя и снижается, но продолжает бить российские рекорды: по Кузбассу показатель составляет 7,37 на 10 тыс. работников, тогда как по стране — 1. В топ-5 болезней от работы входят нейросенсорная тугоухость, вибрационная болезнь, полинейропатия, болезни органов дыхания (бронхит, ХОБЛ и др.) и радикулопатия. Работники, страдающие от этих недугов, в основном трудятся в угольной промышленности.
«Особые социально-экономические, климато-географические условия в Кузбассе неблагоприятно влияют на здоровье трудоспособного населения. Среди неблагоприятных факторов следует отметить вредные и опасные условия труда на угольных, химических и других предприятиях региона, что обусловливает риск развития профессиональных заболеваний», — отмечает главный профпатолог Минздрава РФ, профессор, академик РАН, д. м. н. Игорь Бухтияров.
Проблемы медосмотров.
«Что бы ни говорили, количество рабочих мест с вредными условиями труда не снижается», — говорит учёный. Да, нередко, по статистике, условия улучшились, но это не отражает фактических результатов. Есть случаи, когда результаты специальной оценки условий труда подтасовываются. К примеру, вредные условия на КамАЗе за три года волшебным образом становятся оптимальными, а то и допустимыми.
С обязательными медосмотрами тоже проблемы. За нарушения предприятия имеют юридические и финансовые последствия. Однако к качеству исследований таких строгих санкций нет. «Лишь у 1−2% осмотренных выявляются противопоказания к работе. Странно видеть предприятия с большим мужским коллективом, где среди мужчин в возрасте 45−50 лет не обнаружилось ни одного с повышенным артериальным давлением. Там что, роботы работают?» — недоумевает профпатолог.
«В 2022 г. на предприятиях произошло 32 смертельных случая, из них 15 — естественная смерть. В тарифном соглашении и в законодательстве написано, что работодатель обязан организовать медосмотр. А мы добавили также, что работник обязан пройти этот медосмотр. Если он отказывается, работодатель имеет полное право не допустить его на работу — и мы с этим согласны: человек должен быть здоровым», — говорит председатель Росуглепрофа Иван Мохначук.
Почему скрывают болячки.
Не надо ходить по поликлиникам и высиживать в очередях. Чего отказываться?
«У шахтёров в России льготная пенсия. После 25 лет под землёй он может выйти на пенсию независимо от возраста, даже в 45−47 лет. Зарплата в угольной отрасли выше, чем средняя в регионе. Часто люди идут работать на шахту, чтобы погасить кредиты. А если после медосмотра выявится, что шахтёру нельзя трудиться в тяжёлых условиях под землёй и его переведут на более лёгкие работы, то он потеряет в зарплате и лишится права выхода на льготную пенсию. Поэтому люди скрывают свои заболевания, — объясняет Иван Иванович. — Считаю, лучше пусть будет меньше доход, но человек будет живым. Тем более что в результате естественной смерти, кроме оплаты похорон, шахта никак финансово не помогает, а семья остаётся без отца».
На конференции «Развитие производительных сил Кузбасса» профпатологи сошлись во мнении: нужно не только требовать от работодателей улучшать условия на производствах, но и добавить в список профессиональных рисков сердечно-сосудистые и онкологические болезни. Также возродить «цеховых» врачей на предприятиях. Такими мерами, по их мнению, к 2030 г. можно будет поправить здоровье человека труда в регионе.
Топ рабочих с профзаболеваниями.
проходчик,
горнорабочий очистного забоя,
машинист горновыемочных машин,
водитель самосвала.