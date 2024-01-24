Рекордно больные. В Кузбассе профзаболеваемость в 7 раз выше российской

«У шахтёров в России льготная пенсия. После 25 лет под землёй он может выйти на пенсию независимо от возраста, даже в 45−47 лет. Зарплата в угольной отрасли выше, чем средняя в регионе. Часто люди идут работать на шахту, чтобы погасить кредиты. А если после медосмотра выявится, что шахтёру нельзя трудиться в тяжёлых условиях под землёй и его переведут на более лёгкие работы, то он потеряет в зарплате и лишится права выхода на льготную пенсию. Поэтому люди скрывают свои заболевания, — объясняет Иван Иванович. — Считаю, лучше пусть будет меньше доход, но человек будет живым. Тем более что в результате естественной смерти, кроме оплаты похорон, шахта никак финансово не помогает, а семья остаётся без отца».