Эксперт предложил сделать платным проезд по Коммунальному мосту в Красноярске

Такое предположение высказал завкафедрой автомобильных дорог и городских сооружений СФУ Вадим Серватинский в программе «Метро» на радиостанции «Красноярск Главный».
Он напомнил, что Коммунальный мост сильно перегружен. Поэтому если часть потока снять, то для сооружения это будет только плюсом.
По расчетам эксперта, если ввести плату за проезд по Коммунальному мосту, то перераспределятся транспортные потоки, пробок в центре города и на Предмостной площади станет гораздо меньше. Также удастся заработать дополнительные средства в городской бюджет и улучшить экологическую обстановку.
«Мы с моими студентами “обсчитывали” идею сделать платным Коммунальный мост. У нас получились, кстати, очень хорошие цифры. Если мост станет платным, то решится очень много вопросов. Это пополнение бюджета, улучшение экологической ситуации и, безусловно, снижение автомобильной нагрузки. Альтернативы для движения с одного берега на другой — есть. Тем более, что Николаевский мост практически “не работает” на ту мощность, на которую он был рассчитан», — рассказал Вадим Серватинский.