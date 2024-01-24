Эксперт предложил сделать платным проезд по Коммунальному мосту в Красноярске

«Мы с моими студентами “обсчитывали” идею сделать платным Коммунальный мост. У нас получились, кстати, очень хорошие цифры. Если мост станет платным, то решится очень много вопросов. Это пополнение бюджета, улучшение экологической ситуации и, безусловно, снижение автомобильной нагрузки. Альтернативы для движения с одного берега на другой — есть. Тем более, что Николаевский мост практически “не работает” на ту мощность, на которую он был рассчитан», — рассказал Вадим Серватинский.