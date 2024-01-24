Как розовый фламинго попадает в Сибирь?

«В появлении фламинго в сибирских широтах нет никакой сенсации. Можно сказать, что их заносит ветром. И чаще это происходит с молодыми птицами, — поясняет специалист красноярского парка флоры и фауны “Роев ручей” Олег Чипура. — Что-то происходит с природой на нашей планете: то ли магнитные полюса смещаются, то ли климат меняется. Но каким-то необъяснимым образом молодые особи в период миграции иногда сильно отклоняются от маршрута, отбиваются от стаи и… оказываются не в Туркмении и Иране, а в Сибири, некоторых даже в Якутию заносит.