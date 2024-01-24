Охотнадзор держит на контроле тигра-собакодава в районе Уссурийска

«Тигр действительно был на окраине села в доме у лесного массива. Там он задрал собаку. Исходя из следов, это взрослый крупный самец, который транзитом преодолевал местность и в условиях снегопада близко прошёл от села, где не смог удержаться от добычи животного на привязи. Сейчас тигр значительно удалился от села в лесной массив. Охотнадзор будет контролировать ситуацию. Если хозяину собаки нужна будет компенсация, то он еë получит», — прокомментировал инцидент Сергей Арамилев.