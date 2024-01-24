Охотнадзор держит на контроле тигра-собакодава в районе Уссурийска

В настоящий момент тигр, который напал на собаку в селе Кугуки (Уссурийский ГО), ушёл на большое расстояние от населённого пункта в лесной массив. Об этом ИА PrimaMedia сообщил генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Ранее полосатый хищник наведался на территорию частного дома в Приморье и загрыз собаку.
«Тигр действительно был на окраине села в доме у лесного массива. Там он задрал собаку. Исходя из следов, это взрослый крупный самец, который транзитом преодолевал местность и в условиях снегопада близко прошёл от села, где не смог удержаться от добычи животного на привязи. Сейчас тигр значительно удалился от села в лесной массив. Охотнадзор будет контролировать ситуацию. Если хозяину собаки нужна будет компенсация, то он еë получит», — прокомментировал инцидент Сергей Арамилев.
Напомним, в начале января в селе Извилинка Чугуевского района полосатый хищник загрыз двух собак.