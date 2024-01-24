Самый высокий баскетболист в России Павел Подкользин сыграет в Братске. Об этом сообщает ИА «Байкал 24».
— Соревнования состоятся 3 и 4 февраля в спортивном комплексе «Солнечный». Будут состязаться иркутские и братские баскетболисты, — говорят в редакции.
В составе БК «Магнит» как раз и сыграет Павел Подкользин. Ранее он выступал за клуб американской национальной баскетбольной ассоциации. А в 2017 году мужчина даже попал в Книгу рекордов России. Он считается самым высоким игроком в стране. Его рост составляет 226 сантиметров.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутске стартовали отборочные игры по мини-хоккею с мячом.