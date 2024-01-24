Самый высокий баскетболист в России Павел Подкользин сыграет в Братске

В составе БК «Магнит» как раз и сыграет Павел Подкользин. Ранее он выступал за клуб американской национальной баскетбольной ассоциации. А в 2017 году мужчина даже попал в Книгу рекордов России. Он считается самым высоким игроком в стране. Его рост составляет 226 сантиметров.