Через QR-коды могут оценить больницы и школы жители Хабаровского края

У жителей региона есть возможность высказать мнение о состоянии школ, больниц, спорткомплексов, парков и скверов, построенных или отремонтированных в рамках национальных проектов президента РФ. На социально важных объектах размещены специальные QR-коды, которые можно отсканировать и оставить свой отзыв в специальной электронной форме. До конца 2024 года QR-коды появятся на более чем 6 тысячах объектов, как сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
— С начала октября прошлого года в Хабаровском крае на более чем 40 объектах размещены таблички с QR-кодами. Объекты отремонтировали или построили в рамках национальных проектов. На данный момент количество оставленных отзывов превысило 100, и, в основном, они являются положительными. Среди негативных отзывов одну проблему решили, в то время как другая находится в процессе обработки, — рассказали в министерстве экономического развития края.
QR-коды стали дополнительным каналом обратной связи, предоставляя более точную оценку выполнения работ в рамках нацпроектов. Они помогают выявлять типовые проблемы и предупреждать их возникновение в будущем.