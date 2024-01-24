Через QR-коды могут оценить больницы и школы жители Хабаровского края

— С начала октября прошлого года в Хабаровском крае на более чем 40 объектах размещены таблички с QR-кодами. Объекты отремонтировали или построили в рамках национальных проектов. На данный момент количество оставленных отзывов превысило 100, и, в основном, они являются положительными. Среди негативных отзывов одну проблему решили, в то время как другая находится в процессе обработки, — рассказали в министерстве экономического развития края.