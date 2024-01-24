Как выбрать вуз в Хабаровске 2024, чтобы потом не пожалеть: несколько главных правил

Школьные годы кажутся долгими, но вот уже последний звонок, и перед каждым старшеклассником встает вопрос: какой вуз выбрать для дальнейшей учебы? Специальность, предметы для поступления, рейтинг, баллы ЕГЭ — нужно учесть все критерии. Но главное, чтобы будущий студент не пожалел о выборе вуза или хотя бы факультета. Если вначале кажется, вот оно — мое, то на последнем курсе или вовсе после окончания университета, бывает, приходит осознание, что потерял несколько лет своей жизни.
На что же нужно обращать внимание школьникам, которые сейчас вовсю готовятся к ЕГЭ-2024 и уже выбирают вуз?
Выбирайте факультет, а не университет
При поступлении каждый студент часто сравнивает между собой вузы. Это одна из основных ошибок: в одном университете могут быть одновременно как хорошие факультеты, так и не очень.
При выборе факультета посмотрите на его возраст, курсы внутри и то, как он связан с профилем университета. Обычно в экономических вузах самые сильные факультеты — экономические, в гуманитарных — филологические, и так далее.
Выбирайте два или пять вузов
Если вы не определились, куда поступить, то по закону вы можете подать документы сразу в пять вузов. В каждом из них есть несколько направлений — от двух до пяти. Такой расклад повышает ваши шансы на поступление. Обнаружив свое имя в списках на зачисление сразу в нескольких университетах или на нескольких программах, вы получаете шанс еще раз все обдумать и выбрать подходящий вуз.
Правила удачливого абитуриента таковы: выбираете два крутых вуза, в которые у вас есть шанс поступить. Ориентируйтесь на проходные баллы и, конечно же, стоимость обучения прошлого года — вся информация есть на каждом сайте университета. Можно еще подать документы в один-два вуза средних, для подстраховки. Мало ли, что бывает в жизни.
Не поступайте за компанию
Перед любым ответственным шагом нам становится страшно. Кто-то справляется со своим страхом сам, другие — ищут поддержки близких людей. Кажется, что именно это вас взбодрит и вселит уверенность. Мы просим прийти на наше выступление и поболеть за нас, собираем друзей, чтобы потусить в новом месте. Это, по мнению психологов, нормально. У каждого из нас работают инстинкты: выжить среди своих гораздо проще, чем в одиночку.
Частенько выходит так, что поступают за компанию с друзьями. У каждого есть примеры, когда свой первый факультет ваш родственник или знакомый выбрал потому, что туда подавали документы два приятеля или подруги. Казалось, что так будет проще и веселее. Оказалось, нет.
«Университетская жизнь — это вам не школа!» — не раз такое можно услышать от учителей.
И слова наших педагогов мы вспоминаем уже через годы. В институте нас никто не контролирует, кроме разве что родителей, поэтому учеба в вузе — это время экспериментов, познания себя. Школа осталась позади, и вот — новые знакомства и интересы, увлечения и цели.
Честные отзывы студентов и выпускников
Наверное, вы видели, как родители перед походом к врачу или выбором тех или иных курсов читают отзывы. Чаще всего хочется узнать мнение как можно большего числа людей. Перед тем как отдать документы в тот или иной вуз, задайте вопросы об обучении хотя бы трем людям, которые учатся или учились в выбранном институте. Так вы получите более или менее объективную картину.
Лайфхак: если не получится спросить у студентов или выпускников, найдите в соцсети группу «Подслушано». Почитайте, что пишут. Напишите туда вопросы, которые вас волнуют, и ждите комментариев. Без ответа вы не останетесь. Студенты вас точно поймут, они ведь тоже когда-то хотели узнать как можно больше перед подачей документов.
Атмосфера студенческой жизни
Вот вы уже выбрали вуз, ознакомились с учебной программой и проходным баллом. Но помимо всего этого набора не менее важны для успешной учебы атмосфера вуза и социум. Кто-то сразу обращает на это внимание, кто-то познает студенческую жизнь потом.
Интересно учиться в вузе, где много внимания уделяют спорту, активностям, есть свой театр, туристический клуб, дискуссионные площадки. И дело не только в том, что все это разнообразит студенческие будни. А в том, чтобы найти надежных друзей. И именно на спортплощадке или в походе они и приобретаются. Такие дружеские «цепочки» потом идут по жизни. У кого-то потом просто расходятся пути, а кто-то всегда рядом с вами и подставит плечо в трудную минуту.
Вуз важнее, чем просто курсы
Некоторые вместо вуза поступают на курсы или даже просто слушают лекции онлайн. Зачем университетское образование, если можно через полгода получить нужную специальность и выйти на работу? Да и диплом, скорее всего, будет лежать на дальней полке после окончания вуза. Такое мнение можно услышать от каждого второго. Мол, я учился пять лет, а теперь работаю не по специальности. Молодые люди не понимают, зачем им терять четыре или шесть лет, просиживая в университете, когда им необходимы лишь практические навыки.
Вот только через несколько лет приходит понимание, что ты упустил, отказавшись от учебы в университете. Например, те же эмоции и насыщенную студенческую жизнь. Как уверяют педагоги, ни одни курсы не дадут человеку той базы фундаментальных знаний, какую дает вуз. Это и философия, и социология, и психология, и многие другие дисциплины. Они не менее важны, чем практические навыки, потому что именно они помогают вам стать глубокой, образованной и разносторонней личностью.
При выборе вуза в 2024 году в Хабаровске или любом другом городе не забывайте о главном. Студенческая жизнь — это совершенно особое состояние, воспоминание о котором сохраняется на всю жизнь и которое никогда не повторится!