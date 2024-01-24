Как выбрать вуз в Хабаровске 2024, чтобы потом не пожалеть: несколько главных правил

Интересно учиться в вузе, где много внимания уделяют спорту, активностям, есть свой театр, туристический клуб, дискуссионные площадки. И дело не только в том, что все это разнообразит студенческие будни. А в том, чтобы найти надежных друзей. И именно на спортплощадке или в походе они и приобретаются. Такие дружеские «цепочки» потом идут по жизни. У кого-то потом просто расходятся пути, а кто-то всегда рядом с вами и подставит плечо в трудную минуту.