В 2024 году в Братске начнётся проектирование кладбища в жилом районе Падун

Речь на брифинге шла о благоустройстве города, строительстве дорог и переселении братчан из ветхого и аварийного жилья, но также была затронута важная тема открытия новых кладбищ, поскольку в последний раз новые кладбища в Братске обустраивались ещё в прошлом веке.
Территории, отведенные под кладбища, практически полностью уже освоены и есть необходимость в освоении новых территорий. Эти территории были определены. На строительство кладбища в жилом районе Центральной в прошлом году была разработана проектно-сметная документация. Был проведен аукцион на выбор подрядчика, чтобы разработать под захоронения и также обустроить проезд к этому новому кладбищу, — сообщила Марина Смирнова. — В 2024 году будет обустроено 3 гектара из 20 запланированных.
Далее работы по обустройству кладбища в Центральном районе будут выполняться поэтапно, то есть частями и ежегодно. Располагаться новое кладбище будет по левую сторону от уже существующего.
Кроме того, как сообщила Марина Смирнова, в прошлом году было была подготовлена проектно-сметная документация на обустройство нового кладбища в жилом районе Сухой. Завершается экспертиза этого проекта и после получения положительного заключения экспертизы этот объект тоже будет готов к выполнению работ по обустройству. А на 2024 год запланировано проектирование нового кладбища в жилом районе Падун.