В 2024 году в Братске начнётся проектирование кладбища в жилом районе Падун

Территории, отведенные под кладбища, практически полностью уже освоены и есть необходимость в освоении новых территорий. Эти территории были определены. На строительство кладбища в жилом районе Центральной в прошлом году была разработана проектно-сметная документация. Был проведен аукцион на выбор подрядчика, чтобы разработать под захоронения и также обустроить проезд к этому новому кладбищу, — сообщила Марина Смирнова. — В 2024 году будет обустроено 3 гектара из 20 запланированных.