«Носил самородки в авоське»: как найденное золото сломало жизнь грузчика Миная из Красноярского края

Среди кладоискателей бытует мнение, что большая часть сокровищ открывается не тем, кто их фанатично ищет, а случайным людям. И что этих везунчиков тоже настигают «проклятия» кладов. Нет, это не про заговоренные на смерть сундуки, которые «стерегут» неприкаянные души. В современных реалиях проклятием может стать неумение правильно распорядиться найденными ценностями. В итоге большой куш не улучшает, а разрушает жизнь.
Корреспонденту «Комсомолки» довелось общаться с человеком, который испытал это на себе. Собеседник был полным тезкой известного певца — Сергея Минаева. И в своем селе Лебяжьем он не меньше знаменит, чем этот артист. Хотя, сельчане звали его просто — Минай. Берущий за душу разговор состоялся незадолго до его смерти. Согласитесь, напроситься в гости к тому, кто нашел клад — редкое везение. Особенно, когда ему хочется пооткровенничать.
Сидел на бугорке и высмотрел ржавую банку
Передо мной сидел обычный с виду пенсионер, да и в молодости Сергей звезд с неба не хватал. В советское время работал в сельском универмаге грузчиком, и это его вполне устраивало. Жил небогато, и к большему не особо стремился. Любил выпить, и сам этого не скрывал. Я застала его в аскетичной квартирке советского времени, почти в пустых стенах. Как жил в бедности, так и умирал. Можно сказать, ему крупно повезло только раз в жизни. Да и этим везением он не сумел воспользоваться.
Замечу, что Лебяжье находится на берегу Красноярского водохранилища. Готовя большие площади под затопление, подчистили «под фундамент» старинные деревни. Теперь вода размывает руины и иногда отдает людям спрятанные в них ценности. Минай вспомнил, что дело было летом 1990 года, когда уровень воды в рукотворном море сильно упал. Показались остатки строений старинной деревни Биря, которая оказалась на дне водохранилища. Он бродил по берегу и вспоминал былое.
— Сел я на бугорок покурить, хотел видеть деревенские фундаменты и вспомнить, как здесь люди жили. И тут взглядом зацепился за железяку у размытого фундамента. Баня там, наверное, была. Сходил поглядеть. Оказалось, старая проржавевшая банка. Взял в руки — тяжелая, с кило. Глянул внутрь и не поверил. Там было золото и монеты царские, — поделился Минай свои первым впечатлением от находки.
Царские деньги лежали слоем под матрасом
Сельчанин принес находку домой и перебрал содержимое. В «коробушке» было 32 старинные монеты: 11 серебряных рублей, 20 полтинников и «двадцатик». Они перемежались золотым песком и мелкими самородками: один из них немного не дотягивал до 50 граммов.
Даже простой мужик понял, что найденное дорого стоит. И Минай начал мучиться выбором. В то время нашедшему клад и сдавшему его государству полагалась четверть его стоимости, но государственные расценки были куда скромнее рыночной цены. Многие пытались сбыть обнаруженные драгметаллы в обход закона, с помощью спекулянтов или стоматологов. Но в этом случае был риск угодить за решетку.
— Я сначала собирался сдать клад государству, даже расписку-обязательство написал. Сразу его у меня почему-то не приняли, хотя все подсчитали и взвесили. Каюсь: не дотерпел, не выдержал, бес попутал! Попытался продать «налево» часть найденного, — рассказал сельчанин свою версию событий, убеждая то ли меня, то ли самого себя в изначальном правильном настрое.
Но найти нужных людей, чтобы без шума избавиться от ценностей, особенно самородного золота, деревенскому грузчику было не под силу. Повез он золотишко в Абакан в авоське, завернув, во что придется. Тыкался там с ним везде наудачу. Но и из скупки драгметаллов, и из официальных «ювелирок» его гнали в шею, чтобы не нажить проблем. В итоге не только с самородками, но и с ценными монетами не знал, куда податься, кому предложить. Говорил, что царские деньги просто под матрасом лежали слоем, пока их «пристраивал». По его словам, только одну серебряную монету успел обменять на танцах на бутылку водки, и потом этот эпизод квалифицировали как незаконную валютную операцию.
Проглотил золотой песок
К тому моменту, после всех неуклюжих попыток избавиться от клада, Сергей уже был «под колпаком» Отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС). Из «органов» подослали «подсадного» покупателя золота. Приехал вежливый, располагающий к себе человек и попросил показать клад. Не отказался выпить, поговорить по душам и остаться ночевать. Утром грузчик собрался на работу, а гость с ним увязался и признался, пока добирались, что три кусочка-крупинки золота прихватил с собой тайком. Но так как Миная уважает, то отдает их ему обратно и приглашает похмелиться в гостиницу перед своим отъездом. Сельчанин не отказался, а золото сунул себе в карман, не ожидая подвоха. По народной легенде, дело было в номере с роковой табличкой № 13, но сам Сергей уже не помнил этого за давностью лет.
«Покупатель» сказал, что пошел за водкой, оставленной у вахтера. На самом деле, он отошел вызвать милицию и встретить коллег из ОБХСС. Вдруг — визг тормозов милицейской машины под окнами. Минай, не будучи праведником, хорошо его знал. Только тут до мужика дошло, что приехали за ним. Все, что он успел — проглотить крупинки золота, которые были при себе. Так что, взять его с поличным у ворвавшихся в номер милиционеров не получилось. Но они его все равно не отпустили.
— Повезли меня тогда в больницу на рентген. «Просветили» и как-то увидели инородные тела. Потом посадили в одиночку. Напоили слабительным и выдали красивую пепельницу вместо горшка. Не один день пришлось ждать, пока золото выйдет, — вспоминал Минай.
Так удалось доказать попытку сбыта самородного золота. То, что осталось от клада, конфисковали и никакого вознаграждения грузчик не получил. Осудили его, правда, не на полную катушку. Дали два года с удержанием 25% заработка в пользу государства.
Клад не впрок
Отмотав срок, вернулся Минай в свое село, но жизнь его как будто надломилась. Заливал «горькой» свою тоску. Покоя не было, достатка не нажил, личная жизнь не клеилась. Жалел ли он, что все так получилось? Откровенничал, что если бы снова увидел ту жестянку — опять не смог бы устоять — поднял. Хотя не уверен, что и на этот раз смог бы «вырулить гладко». Видимо, судьба у него была такая.
Пообщавшись с этим человеком, поневоле начинаешь верить, что свалившиеся на голову ценности не всем приносят счастье и достаток. Не зря у бывалых охотников за сокровищами в ходу поговорка: «Не удается отыскать клад — это половина проблемы, проблема — если найдете». В этом случае они советуют успокоиться и подавить желание на радостях рассказать о находке каждому встречному или бежать куда-то оценивать ее и сдавать. Импульсивными поступками можно навлечь на себя беду, нарушить закон или привлечь внимание криминального мира. Отложите в сторону найденное, изучите статью 233 (которая так и называется — «Клад») Гражданского кодекса России. И только потом спокойно начинайте действовать.