«Носил самородки в авоське»: как найденное золото сломало жизнь грузчика Миная из Красноярского края

К тому моменту, после всех неуклюжих попыток избавиться от клада, Сергей уже был «под колпаком» Отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС). Из «органов» подослали «подсадного» покупателя золота. Приехал вежливый, располагающий к себе человек и попросил показать клад. Не отказался выпить, поговорить по душам и остаться ночевать. Утром грузчик собрался на работу, а гость с ним увязался и признался, пока добирались, что три кусочка-крупинки золота прихватил с собой тайком. Но так как Миная уважает, то отдает их ему обратно и приглашает похмелиться в гостиницу перед своим отъездом. Сельчанин не отказался, а золото сунул себе в карман, не ожидая подвоха. По народной легенде, дело было в номере с роковой табличкой № 13, но сам Сергей уже не помнил этого за давностью лет.