Кузбассовец запустил сигнальную ракету в машину стоимостью 2 млн

На жителя Междуреченска завели уголовное дело после того, как он запустил в дорогой автомобиль сигнальную ракету. Кузбассовца разозлило, что машина стояла на «его» парковочном месте. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Как пишут полицейские, девушка приехала в гости к отцу и припарковала «Субару XV» стоимостью около 2 млн рублей во дворе по улице Комарова. Вечером она ушла домой пешком, оставив машину на улице. Утром ей на телефон пришло сообщение о сработке сигнализации. У машины горожанка увидела дым в переднем бампера. Жители дома ей рассказали, что иномарка горела и они потушили пламя.
Подозреваемым оказался мужчина из этого же дома. Он признался полиции, что увидел чужую машину на том месте, где обычно паркуется, и стал пинать по колёсам. Но на звуки сигнализации никто не вышел. Тогда междуреченец достал пусковое устройство «сигнал охотника» и выстрелил в бампер и решётку радиатора, отчего автомобиль загорелся.
Специалисты назначили различные экспертизы для установления причины возгорания и суммы ущерба.
Тем временем в Ростове мужчина выпустил в машину всю обойму и расстрелял Mercedes.