Кузбассовец запустил сигнальную ракету в машину стоимостью 2 млн

Подозреваемым оказался мужчина из этого же дома. Он признался полиции, что увидел чужую машину на том месте, где обычно паркуется, и стал пинать по колёсам. Но на звуки сигнализации никто не вышел. Тогда междуреченец достал пусковое устройство «сигнал охотника» и выстрелил в бампер и решётку радиатора, отчего автомобиль загорелся.