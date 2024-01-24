Проезд подорожает на одном из автобусных маршрутов Хабаровска

Перевозчик маршрута № 26−1 проинформировал городские власти о том, что намерен повысить стоимость за проезд, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровского.
С 9 февраля стоимость проезда в автобусе № 26−1 будет составлять 45 рублей. Ранее она составляла 40 рублей.
Сейчас на муниципальных маршрутах города стоимость проезда составляет 33 рубля в дневное время и 35 — после восьми вечера (пресловутый вечерний тариф, который, к слову, из всех дальневосточных субъектов действует только в Хабаровском крае). Однако тариф пересматривается каждый год и граждане подспудно готовы, что перевозчики объявят о новых повышениях.
Напомним, что с 20 декабря цена поднялась с 33 рублей до 35 рублей, и с 35 рублей до 37 рублей вечером на маршрутах — № 1С, 1 Л, 29П и 28, также стоимость станет выше на троллейбусах и трамваях.