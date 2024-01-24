Проезд подорожает на одном из автобусных маршрутов Хабаровска

Сейчас на муниципальных маршрутах города стоимость проезда составляет 33 рубля в дневное время и 35 — после восьми вечера (пресловутый вечерний тариф, который, к слову, из всех дальневосточных субъектов действует только в Хабаровском крае). Однако тариф пересматривается каждый год и граждане подспудно готовы, что перевозчики объявят о новых повышениях.