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Красноярцы жалуются на массовый сбой в работе Telegram

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Приложение не загружает изображения в чатах и не отправляет сообщения.
Источник: НИА Красноярск

Утром 24 января красноярцы заметили сбой в работе Telegram. Приложение открывается, но не грузит фото и видео. Многие красноярцы отмечают, что в приложении постоянно показываются «соединение» и «обновление».

По данным сервиса Downdetector, сбой отмечают пользователи в нескольких регионах. Больше всего жалоб из Владивостока, Якутска, Новосибирска, Твери, Хабаровска, Москвы и Санкт-Петербурга.

«У меня работает, но только через VPN. И то грузит долго», — сообщают пользователи.

Сбой в работе приложения отмечают, как владельцы устройств на «Андроиде», так и IOS.

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