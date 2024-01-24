Красноярцы жалуются на массовый сбой в работе Telegram

Утром 24 января красноярцы заметили сбой в работе Telegram. Приложение открывается, но не грузит фото и видео. Многие красноярцы отмечают, что в приложении постоянно показываются «соединение» и «обновление».
По данным сервиса Downdetector, сбой отмечают пользователи в нескольких регионах. Больше всего жалоб из Владивостока, Якутска, Новосибирска, Твери, Хабаровска, Москвы и Санкт-Петербурга.
«У меня работает, но только через VPN. И то грузит долго», — сообщают пользователи.
Сбой в работе приложения отмечают, как владельцы устройств на «Андроиде», так и IOS.