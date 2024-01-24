В Братске и Братском районе пройдет профилактическое мероприятие «Злостный неплательщик»

Неуплата штрафа в указанный срок, в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, влечет административную ответственность в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административного ареста до 15 суток, либо обязательных работ на срок до 50 часов. При уплате административного штрафа не позднее 20 дней со дня вынесения постановления — штраф может быть уплачен в размере половины суммы наложенного штрафа.