В Новокузнецке посадили экс-зама главврача одной из больниц

В июле 2020 года осуждённый получил от поставщика расходных материалов и изделий 258 рублей (часть от заранее оговоренной взятки 1 млн 364 тыс.) за контроль подготовки техзаданий к заявкам на размещение заказов. Также заместитель должен был сообщать о планируемых закупках до размещения официальной информации и в целом покровительствовать по службе.