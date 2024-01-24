В Новокузнецке посадили экс-зама главврача одной из больниц

Как сообщают правоохранители, в Новокузнецке посадили бывшего заместителя главврача одной из больниц. За получение взятки его отправили в исправительную колонию общего режима на 8 лет.
В июле 2020 года осуждённый получил от поставщика расходных материалов и изделий 258 рублей (часть от заранее оговоренной взятки 1 млн 364 тыс.) за контроль подготовки техзаданий к заявкам на размещение заказов. Также заместитель должен был сообщать о планируемых закупках до размещения официальной информации и в целом покровительствовать по службе.
Следователи наложили арест на недвижимость фигуранта стоимостью около 800 тыс. рублей, а также на изъятые в ходе обыска деньги (более 7 млн рублей, 6 тыс. евро, 7 тыс. долларов США, а также другие валюты иностранных государств).
Также новокузнечанин получил штраф в размере десятикратной суммы взятки 12 647 501 рублей и лишился права занимать определённые должности на 5 лет.