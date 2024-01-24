Синоптик дал прогноз о погоде в Свердловской области до конца января

«Не прогнозируется ни морозов, ни оттепелей, ни значительных осадков, ни сильного ветра. Вторая половина января в городе, как и в прошлом году, останется практически без осадков», — написал он в своем telegram-канале.
Вместе с тем Пулин обратил внимание, что в сравнении с январем-2023 текущий месяц заметно холоднее. Средняя температура держится на уровне −15 градусов — так было в январе 2021, 2016 и 2011 годов.
Ожидается, что дневная температура от −7 до −10 градусов сохранится минимум до 29 января. По ночам будет от −11 до −14 градусов.