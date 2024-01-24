Просрочкой кормили жителей села в Хабаровском крае

Просроченную продукцию сняли с продажи в районе имени Полины Осипенко. Проверку требования законодательства об исполнении прав потребителей провела местная прокуратура по поручению главы надзорного органа.
— Установлено, что в магазинах двух предпринимателей в селе Бриакан на реализации находились продукты питания с истекшим сроком годности, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Предпринимателям представители ведомства внесли представления. Кроме того, было составлено несколько административных протоколов о нарушении продавцом требований технических регламентов.
Между тем это далеко не первый подобный случай в Хабаровском крае: иногда такие новости приходят с разных уголков региона. В сентябре прошлого года, например, фиксировали на севере.