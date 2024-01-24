Причиной сбоя в работе мессенджеров назвали противодействие экстремизму

Эксперты назвали причины сбоев в работе социальных сетей и интернет-сервисов, зафиксированных пользователями в России. Предполагается, что неполадки вызваны работой специальных средств противодействия угрозам в моменты массированного распространения экстремистского контента в соцсетях, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Российскую газету».
Официального комментария о причине сбоев в работе социальных сетей Роскомнадзор пока не дал. По данным портала мониторинга интернет-сервисов «сбой.рф», за последние 24 часа максимум проблем с мессенджером Telegram зафиксирован в Новосибирской области, Хабаровском крае и Москве. По данным сервиса DownRadar, пользователи жалуются и на работу Whatsapp, принадлежащего запрещённой в России экстремистской организации Meta. Здесь на первом месте по количеству жалоб Москва, потом идёт Хабаровск, а уже потом Новосибирск. Нечто подобное было в прошлом году.
— Как объясняют многие эксперты, одна из причин нарушения работы — это программные сбои. Они могут происходить из-за изменений конфигураций, приводящих к неполадкам в DNS-маршрутизаторах. Последние отвечают за координацию сетевого трафика. Также могут случаться технические неполадки с оборудованием или на сайте. Что касается России, то соцсети здесь «ломаются» из-за работы технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), представляющих собой «черный ящик». Его Роскомнадзор размещает на сетях мобильных операторов и операторов фиксированной связи. Это нужно для фильтрации трафика и блокировки ресурсов, запрещенных в России, — сообщает издание со ссылкой на ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина. В пример эксперт привел события в Махачкале, когда был захвачен и разгромлен аэропорт. Подобные выступления злоумышленники пытались организовать в Башкирии, используя как повод приговор некоему экоактивисту за экстремизм и разжигание межнациональной розни и вражды.
— Собственно говоря, когда началась накачка людей через мессенджеры, эти мессенджеры были отключены со стороны государства, — пояснил Муртазин.
Как отметили в пресс-службе компании «Мегафон», причина сбоев в использовании соцсетей в Хабаровске через мобильные телефоны с работой сотового оператора не связана. Все оборудование «Мегафон» работает в штатном режиме.