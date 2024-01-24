Причиной сбоя в работе мессенджеров назвали противодействие экстремизму

— Как объясняют многие эксперты, одна из причин нарушения работы — это программные сбои. Они могут происходить из-за изменений конфигураций, приводящих к неполадкам в DNS-маршрутизаторах. Последние отвечают за координацию сетевого трафика. Также могут случаться технические неполадки с оборудованием или на сайте. Что касается России, то соцсети здесь «ломаются» из-за работы технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), представляющих собой «черный ящик». Его Роскомнадзор размещает на сетях мобильных операторов и операторов фиксированной связи. Это нужно для фильтрации трафика и блокировки ресурсов, запрещенных в России, — сообщает издание со ссылкой на ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина. В пример эксперт привел события в Махачкале, когда был захвачен и разгромлен аэропорт. Подобные выступления злоумышленники пытались организовать в Башкирии, используя как повод приговор некоему экоактивисту за экстремизм и разжигание межнациональной розни и вражды.