Лучший детский сад определят в Хабаровске

Конкурс включает в себя несколько увлекательных номинаций: «Радуга талантов» — направленная на организацию работы с одаренными детьми, «Разные-Равные» — фокусирующаяся на работе с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, детьми-мигрантами, детьми из семей сложного социального контекста и «Растим патриотов» — посвященная патриотическому воспитанию.