Лучший детский сад определят в Хабаровске

В краевом центре ежегодно проходит конкурс «Маленькая страна», где соревнуются муниципальные дошкольные учреждения.
— В мероприятии принимают участие детские сады, представляя свои инновационные методы и педагогические подходы, — сказали в администрации Хабаровска.
Конкурс включает в себя несколько увлекательных номинаций: «Радуга талантов» — направленная на организацию работы с одаренными детьми, «Разные-Равные» — фокусирующаяся на работе с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, детьми-мигрантами, детьми из семей сложного социального контекста и «Растим патриотов» — посвященная патриотическому воспитанию.
Учреждения дошкольного образования продолжают подавать заявки для участия в конкурсе до 31 января. С правилами конкурса можно ознакомиться по ссылке.