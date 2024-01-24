На маршрут № 92 в Алматы вышли 25 новых автобусов

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, с 24 января на маршрут № 92 в Алматы вывели новые автобусы. Подвижной состав на этом направлении полностью обновили.
На маршруте № 92 (мкр. Мамыр-1 — мкр. Альмерек) работали 22 автобуса, но машины были старыми и часто сходили с линии. Поэтому Управление городской мобильности решило обновить подвижной состав и увеличить число автобусов до 25. За счет этого интервал движения на маршруте сократится с десяти минут до восьми.
«Новые низкопольные 12-метровые автобусы на газе марки Golden Dragon оснащены современной комплектацией, в том числе системами кондиционирования и видеонаблюдения. Общая вместимость автобусов — 113 мест, из них 28 посадочных».
Старые автобусы оставят в резервном составе.
Ранее стало известно, что в автобусах Алматы появятся перегородки, отделяющие водителей от пассажиров. Такое решение приняли после резонансного смертельного ДТП, которое произошло из-за нападения пассажира на водителя.