На маршрут № 92 в Алматы вышли 25 новых автобусов

На маршруте № 92 (мкр. Мамыр-1 — мкр. Альмерек) работали 22 автобуса, но машины были старыми и часто сходили с линии. Поэтому Управление городской мобильности решило обновить подвижной состав и увеличить число автобусов до 25. За счет этого интервал движения на маршруте сократится с десяти минут до восьми.