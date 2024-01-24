В 2023 году кузбассовцы заключили 6,4 тыс. соцконтрактов на миллиард рублей

По данным правительства Кузбасса, за прошлый год в регионе заключено 6,4 тысячи социальных контрактов на общую сумму более 1 млрд рублей. Государственную помощь люди могут получить по четырём направлениям: самозанятость, поиск работы, ведение личного подсобного хозяйства и преодоление трудной жизненной ситуации.
«На развитие собственного дела можно получить до 350 тысяч рублей, а на ведение личного подсобного хозяйства — до 200 тысяч. Мы контролируем, кому выделяются эти деньги и во что они вкладываются. На сегодняшний день около 64% участников программы реализовали планы и повысили свои доходы», — сказал Сергей Цивилев.
Любовь Зиганшина из Шерегеша после соцконтракта занялась изготовлением и росписью деревянных игрушек и теперь продаёт их на маркетплейсе. Сейчас это основной доход семьи. А семья Собанцевых из Калтана на 350 тысяч рублей приобрела двух коров, корма и оборудование для изготовления сыров.
Также соцконтракт даёт возможность получить дополнительное профессиональное образование за счёт государства. В этом году планируется заключить 4 377 социальных контрактов. Подробности о программе можно узнать на сайте или в органах социальной защиты населения по месту жительства.