В 2023 году кузбассовцы заключили 6,4 тыс. соцконтрактов на миллиард рублей

«На развитие собственного дела можно получить до 350 тысяч рублей, а на ведение личного подсобного хозяйства — до 200 тысяч. Мы контролируем, кому выделяются эти деньги и во что они вкладываются. На сегодняшний день около 64% участников программы реализовали планы и повысили свои доходы», — сказал Сергей Цивилев.