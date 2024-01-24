В омских школах введут систему против буллинга

Министр образования Омской области Иван Кротт провёл рабочую встречу с главой Называевского района Сергеем Доценко и своим заместителем Оксаной Груздевой. Рассматривался вопрос травли в учебных заведениях. Особенно обсуждался случай в школе Старинка, где один из учеников избивал одноклассников.
«В ближайшее время проведём семинар-практикум для директоров, замдиректоров, советников директоров по воспитанию Называевского района и обсудим создание условий бесконфликтной образовательной среды в школах», — написал Иван Кротт в своём телеграм-канале.
Как сообщил министр, важно, чтобы во всех школах Омской области была безопасная среда для каждого учащегося. Также, по словам Кротта, его ведомством уже подготовлена дорожная карта, мероприятия которой направлены на профилактику травли в школах.