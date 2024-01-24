До +5°C и порывистый ветер прогнозируются сегодня в Беларуси

Сегодня будет облачно. Днем во многих районах страны ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог образуется гололедица. Ветер юго-западный, южный порывистый, днем местами по западу сильный порывистый.



Температура воздуха днем будет в пределах от минус 1 до плюс 5 градусов.