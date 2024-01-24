Сегодня будет облачно. Днем во многих районах страны ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог образуется гололедица. Ветер юго-западный, южный порывистый, днем местами по западу сильный порывистый.
Температура воздуха днем будет в пределах от минус 1 до плюс 5 градусов.
До +5°C и порывистый ветер прогнозируются сегодня в Беларуси
24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 5 градусов и порывистый ветер прогнозируются 24 января в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня будет облачно. Днем во многих районах страны ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог образуется гололедица. Ветер юго-западный, южный порывистый, днем местами по западу сильный порывистый.