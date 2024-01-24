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До +5°C и порывистый ветер прогнозируются сегодня в Беларуси

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 5 градусов и порывистый ветер прогнозируются 24 января в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сейчас в Вашингтоне: +4° 2 м/с 60% 773 мм рт. ст.
Птицы
Источник: РИА "Новости"

Сегодня будет облачно. Днем во многих районах страны ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог образуется гололедица. Ветер юго-западный, южный порывистый, днем местами по западу сильный порывистый.

Температура воздуха днем будет в пределах от минус 1 до плюс 5 градусов.