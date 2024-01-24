Главные новости за 23 января

105 лет назад родился Дуничев Николай Васильевич, участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945). С 1943 года воевал на Прибалтийском фронте. Особо отличился в боях за железнодорожную станцию Оболь и д. Захарово Шумилинского р-на. Взвод разведчиков 25.06.1944 года получил приказ разведать передний край обороны противника. Рядовой Дуничев подполз к вражеской огневой точке и гранатами уничтожил пулемет с расчетом. Когда он приблизился к замаскированному орудию, противник открыл пулеметный огонь. Разведчик принял бой, подбил самоходное орудие и уничтожил 7 вражеских солдат. Погиб в этом бою.