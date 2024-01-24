Главные новости за 23 января

ВЧЕРА
Лукашенко утвердил решения на охрану госграницы в 2024 году.
Лукашенко освободил от должностей Ермоловича и Татарицкого. Они будут работать в ЕЭК.
Карпенко: подготовка к выборам идет спокойно и планово.
Алейник: Минск и Пекин вышли на качественно новый уровень политического доверия.
Лебедев: страны СНГ успешно преодолевают санкционное давление.
Биржевой товарооборот Беларуси и Узбекистана в 2023 году вырос в 17 раз.
Обновленный Лесной кодекс сегодня вступает в силу.
Ставки налога на сдачу помещений вырастут в Беларуси с 1 февраля.
Производство продукции на предприятиях Минпрома за 2023 год возросло на 12,6%.
Диско, румба, джайв. Минобразования утвердило программу танцевальных факультативов для школьников.
Новые методы лечения, модели комбайнов, сорта растений — над чем работали ученые в 2023 году.
Штабная тренировка Вооруженных Сил проходит на стационарных пунктах управления с 23 по 26 января.
ГТК о реализации указа № 297: с начала года проверили более 350 тыс. посылок.
Учим язык, привыкаем к зиме. Беженцы из Газы рассказали, как живут в Воложине.
«У мужчины были подписи на разные случаи жизни». Как почерковедческая экспертиза помогает найти истину.
«Можно понять, куда Беларусь вела оппозиция». Выставка БЕЛТА «Параллельные миры» представлена на МАЗе.
Баскетболисты «Гродно-93» поднялись на первое место в чемпионате Беларуси.
СЕГОДНЯ
Пресс-конференция на тему «Репетиция централизованного экзамена: вопросы подготовки и проведения» состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. О подготовке и проведении репетиции централизованного экзамена расскажут участники пресс-конференции: Ирина Каржова — начальник управления общего среднего образования — заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Республики Беларусь; Юрий Миксюк — директор УО «Республиканский институт контроля знаний»; Елена Бетеня — проректор по учебной работе УО «Минский государственный лингвистический университет». Аккредитация СМИ по телефону (8044) 583−84−04, электронной почте inna_ermach@mail.ru. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск, ул. Энгельса, 30−303.
В Национальной библиотеке Беларуси до 31 января будет работать выставка «Кніжныя здабыткі», на которой будут представлены памятники книжно-письменной культуры, поступившие в библиотечный фонд на протяжении 2023 года.
Выставочный проект «Праздник в большом городе: Новый год в советском стиле» будет работать в Минске в выставочных залах по ул. Раковской до 4 февраля.
Выставка «Холокост: без права на забвение», посвященная Международному дню памяти жертв холокоста, будет работать по 13 февраля в Национальной библиотеке Беларуси. Экспозиция насчитывает более 70 документов на русском, немецком и английском языках: книги, периодические издания, брошюры, буклеты. Среди них — исторические, документальные, мемуарные документы, рассказывающие о холокосте как одном из самых чудовищных преступлений нацистов.
ЗАВТРА
150 лет назад родился Моэм Уильям Сомерсет, английский писатель, драматург. Автор романов «Луна и грош», «Театр» и др. Умер в 1965 году.
105 лет назад родился Дуничев Николай Васильевич, участник освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945). С 1943 года воевал на Прибалтийском фронте. Особо отличился в боях за железнодорожную станцию Оболь и д. Захарово Шумилинского р-на. Взвод разведчиков 25.06.1944 года получил приказ разведать передний край обороны противника. Рядовой Дуничев подполз к вражеской огневой точке и гранатами уничтожил пулемет с расчетом. Когда он приблизился к замаскированному орудию, противник открыл пулеметный огонь. Разведчик принял бой, подбил самоходное орудие и уничтожил 7 вражеских солдат. Погиб в этом бою.
70 лет назад родился Астапкович Николай Иванович, белорусский спортсмен и тренер (гребля на байдарках и каноэ), заслуженный мастер спорта СССР (1975), заслуженный тренер Беларуси (1993). Чемпион (1975, 1981, 1983) и серебряный призер (1974 — трехкратный, 1977, 1979, 1982) чемпионатов мира. Чемпион СССР (1975 и 1976 — трехкратный, 1979, 1981). Умер в 1999 году.