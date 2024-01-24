Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии во Владивостоке

Далее следует вакансия менеджера по продажам с опытом работы от одного года. Работодатель готов платит кандидату зарплату от 100 тысяч рублей. На третьем месте располагается должность аналитика-маркетолога — ему предлагают от 80 до 100 тысяч рублей.