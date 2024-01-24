Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии во Владивостоке

Самые высокооплачиваемые вакансии за январь названы во Владивостоке. Специалисты сервиса SuperJob (12+) провели исследование и выяснили, что в приморской столице больше всего готовы платить инженеру-энергетику в сфере строительства. Такому специалисту предлагают от 150 до 200 тысяч рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
Далее следует вакансия менеджера по продажам с опытом работы от одного года. Работодатель готов платит кандидату зарплату от 100 тысяч рублей. На третьем месте располагается должность аналитика-маркетолога — ему предлагают от 80 до 100 тысяч рублей.
Кроме того, специалист по аренде в консалтинговой компании может получать от 80 тысяч рублей. А на последнем месте списка идёт вакансия специалиста по работе с персоналом в банке.
Отмечается, что январе в топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.