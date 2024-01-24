Минсельхоз Кузбасса заявило, что цены на яйца стабилизируются

Министерство сельского хозяйство под записью губернатора ответило на вопрос кузбассовца и сообщило, что ситуация с ценой на яйца стабилизируется. Это произошло благодаря принятым мерам.
Также чиновники напомнили, что решение вопросов, связанных с ценами на продукты, относится к компетенции Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Она постоянно мониторит рынок и принимает меры, если обнаруживает нарушения закона.
«Если вы считаете, что определённые производители безосновательно завышают цены на свою продукцию, можете обратиться в Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 5 (3 этаж), телефон: (384 2) 36−42−28», — пишут сотрудники минсельхоза.
В конце прошлого года Кемеровское УФАС возбудило дело в отношении производителей куриных яиц, однако принципиально на цены это не повлияло. После новогодних праздников кузбассовцы по-прежнему жаловались на рост цен на яйца.