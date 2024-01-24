Улица имени Владилена Летохова из Тайшета появилась в Москве

Владилен Летохов был советским и российским физиком-теоретиком, доктором математических наук. Он написал более 850 статей и 17 монографий. А родился будущий ученый в Тайшете в 1939 году, окончил Московский физико-технический институт и поступил в аспирантуру Физического института имени Лебедева. Там он работал до 1970 года. После чего перешел в Институт спектроскопии АН СССР. Владилен Летохов скончался в возрасте 69 лет.