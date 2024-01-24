Учителям за работу в районах Красноярского края предлагают выплату в миллион рублей

В Красноярском крае принимают заявки на участие в программе «Земский учитель»: педагог, выбравший работу в селе или городе с населением до 50 тысяч человек, получит выплату в миллион рублей. Отработать по контракту педагог должен не меньше 5 лет.
В этом году по программе предлагается 10 вакансий:
- учителей английского языка ждут в селе Агинском (Саянский район), в городе Заозерном, в Туре;
- учителя русского языка и литературы требуются в Назарово, Ужуре, селе Ермаковское;
- учителя начальных классов — в Иланском и в селе Новая Солянка (Рыбинский район);
- математики — в селе Новоселово;
- истории и обществознания — в Назарово.
На новом месте работы педагогам обещают жилье. Его предоставят на условиях специализированного найма либо оплатят аренду за счет муниципального бюджета.
О том, как принять участие в конкурсе, можно узнать на сайте министерства образования Красноярского края. В ведомстве напоминают, что с 2020 года по программе «Земский учитель» в сельские школы региона устроились 29 педагогов.