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Учителям за работу в районах Красноярского края предлагают выплату в миллион рублей

Отработать в выбранном населенном пункте необходимо 5 лет.
Источник: Наш Красноярский край

В Красноярском крае принимают заявки на участие в программе «Земский учитель»: педагог, выбравший работу в селе или городе с населением до 50 тысяч человек, получит выплату в миллион рублей. Отработать по контракту педагог должен не меньше 5 лет.

В этом году по программе предлагается 10 вакансий:

  • учителей английского языка ждут в селе Агинском (Саянский район), в городе Заозерном, в Туре;
  • учителя русского языка и литературы требуются в Назарово, Ужуре, селе Ермаковское;
  • учителя начальных классов — в Иланском и в селе Новая Солянка (Рыбинский район);
  • математики — в селе Новоселово;
  • истории и обществознания — в Назарово.

На новом месте работы педагогам обещают жилье. Его предоставят на условиях специализированного найма либо оплатят аренду за счет муниципального бюджета.

О том, как принять участие в конкурсе, можно узнать на сайте министерства образования Красноярского края. В ведомстве напоминают, что с 2020 года по программе «Земский учитель» в сельские школы региона устроились 29 педагогов.

образование