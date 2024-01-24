Улицу в Амурском поселке Омска назовут в честь митрополита Феодосия

Положительное заключение уже выдала топонимическая комиссия, окончательно же должны решить депутаты.
Если инициативу поддержат, то именем митрополита назовут улицу в районе 1-го и 2-го Зеленого проезда, неподалеку от садоводческого товарищества «Незабудка».
Митрополит Омский и Тарский Феодосий (в миру Иван Процюк) возглавлял Омскую епархию около 25 лет. Под его руководством в регионе возродили порядка ста храмов, а также восстановлен Ачаирский женский монастырь, возобновлена деятельность Омской духовной семинарии.
Ранее мы писали, что в сквере «Рубиновая звезда» в Омске появится еще один сквер — в честь бывшего гендиректора ПО «Полет», Героя Социалистического Труда Валентина Зайцева.
Также мы сообщали, что в строящемся микрорайоне «Зеленая река» назовут улицу в честь полковника Владимира Жоги, погибшего в Волновахе в 2022 году.