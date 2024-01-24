Улицу в Амурском поселке Омска назовут в честь митрополита Феодосия

Митрополит Омский и Тарский Феодосий (в миру Иван Процюк) возглавлял Омскую епархию около 25 лет. Под его руководством в регионе возродили порядка ста храмов, а также восстановлен Ачаирский женский монастырь, возобновлена деятельность Омской духовной семинарии.