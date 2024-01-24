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Исторический архитектурный облик внешнего вида издательского дома «Шарк» будет сохранен — Госактив

Определены обязательные условия для приватизации комплекса, в том числе сохранение исторического облика зданий и осуществление работ по согласованию с Агентством культурного наследия.
Исторический архитектурный облик внешнего вида издательского дома «Шарк» будет сохранен — Госактив
Источник: davaktiv.uz

Агентство по управлению государственными активами разъяснило обязательные условия по приватизации издательского дома «Шарк», в комплекс которого входят здания и сооружения, построенные в период с 1914 по 1983 год.

В частности, с целью сохранения важного памятника модернизма, который отражает историческую архитектуру Ташкента, определены следующие основные условия продажи:

  • сохранение исторического архитектурного облика административного здания Национального информационного агентства Узбекистана (УзА) и четырехэтажного административного здания на пересечении улиц Бухары и Буюк Турон (часть со стороны театра Алишера Навои);
  • осуществление дальнейших строительно-ремонтных и реконструкционных работ по согласованию с Агентством культурного наследия.

Это означает, что покупатель обеспечивает сохранение исторического архитектурного облика этих частей имущественного комплекса, проводит ремонтные работы по согласованию с Агентством культурного наследия.

В случае нарушения этих условий покупателем вопрос приватизации будет пересмотрен в соответствии с требованиями договора.

«Просим общественность не беспокоиться, а также сообщаем, что работы по приватизации имущественного комплекса будут проводиться строго с соблюдением вышеуказанных требований, и общественность будет проинформирована о каждом этапе процесса приватизации», — сказали в АУГА.

В Агентстве культурного наследия также сообщили, что подготовили заявку на включение объектов модернизма Ташкента (включая здание УзА) в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО.