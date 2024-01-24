Исторический архитектурный облик внешнего вида издательского дома «Шарк» будет сохранен — Госактив

Агентство по управлению государственными активами разъяснило обязательные условия по приватизации издательского дома «Шарк», в комплекс которого входят здания и сооружения, построенные в период с 1914 по 1983 год.
В частности, с целью сохранения важного памятника модернизма, который отражает историческую архитектуру Ташкента, определены следующие основные условия продажи:
- сохранение исторического архитектурного облика административного здания Национального информационного агентства Узбекистана (УзА) и четырехэтажного административного здания на пересечении улиц Бухары и Буюк Турон (часть со стороны театра Алишера Навои);
- осуществление дальнейших строительно-ремонтных и реконструкционных работ по согласованию с Агентством культурного наследия.
Это означает, что покупатель обеспечивает сохранение исторического архитектурного облика этих частей имущественного комплекса, проводит ремонтные работы по согласованию с Агентством культурного наследия.
В случае нарушения этих условий покупателем вопрос приватизации будет пересмотрен в соответствии с требованиями договора.
«Просим общественность не беспокоиться, а также сообщаем, что работы по приватизации имущественного комплекса будут проводиться строго с соблюдением вышеуказанных требований, и общественность будет проинформирована о каждом этапе процесса приватизации», — сказали в АУГА.
В Агентстве культурного наследия также сообщили, что подготовили заявку на включение объектов модернизма Ташкента (включая здание УзА) в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО.