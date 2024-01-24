Свет в дома владивостокцев обещают дать до конца дня

Свет в дома владивстокцев обещаю вернуть до конца сегодняшнего дня. Об этом сообщает мэрия приморской столицы.
По данным ДРСК, на аварийной подстанции уже включили трансформатор Т-1.
«Первая секция 6 кВ поставлена под напряжение, идет набор нагрузки», — говорится в сообщении энергокомпании.
Вторая секция трансформатора той же мощности уже успешно прошла высоковольтные испытания. Специалисты готовят оборудование к включению в работу.
«Идет подготовка второй секции к постановке под напряжение», — отмечают энергетики.
Крупная авария на подстанции «Загородная» произошла во вторник вечером. Она оставила без света часть Первомайского района Владивостока. Из-за того, что без электричества выключились насосы на насосных станциях, жилые дома и административные здания здесь остались ещё и без отопления.
Для жителей замерзающих домов открыли пункты временного размещения и обогрева. Однако, по данным мэрии, туда пока никто не обращался.
ДВФУ открыл для студентов и сотрудников, в домах которых отключены свет и водоснабжение, общежития кампуса на время устранения энергоаварии. Им предложили переночевать в общежития университета. Для этого студентам и преподавателям необходимо обратиться в Единый контактный центр по телефонам *025, 8 800 550 38 38, 8 4232 01 88 88 или электронной почте callcenter@dvfu.ru.ф.