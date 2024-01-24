Свет в дома владивостокцев обещают дать до конца дня

ДВФУ открыл для студентов и сотрудников, в домах которых отключены свет и водоснабжение, общежития кампуса на время устранения энергоаварии. Им предложили переночевать в общежития университета. Для этого студентам и преподавателям необходимо обратиться в Единый контактный центр по телефонам *025, 8 800 550 38 38, 8 4232 01 88 88 или электронной почте callcenter@dvfu.ru.ф.