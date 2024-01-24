В трех районах Красноярского края назначили новых прокуроров

23 января глава прокуратуры Красноярского края Роман Тютюник представил новых районных прокуроров — в Бирилюсском, Большеулуйском и Шушенском районах. Их назначили на посты в приказе от 29 декабря. Встреча прошла в онлайн-формате.
Так, главой прокуратуры Бирилюсского района стал Олег Порядин, старший советник юстиции. В Большеулуйском районе на пост главного прокурора назначили Константина Аверьянова, а в Шушенском назначили прокурором Романа Чернецкого.
Новые руководители нацелены на то, чтобы хорошо защищать права жителей, а также следить за экологией, трудом, и исполнением судебных решений.