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В Красноярском крае уничтожили более 5 тысяч банок фальсифицированных рыбных консервов

Производители указывали не входящее в состав сырье.
Источник: Наш Красноярский край

В прошлом году специалисты регионального управления Россельхознадзора установили, что ряд производителей рыбных консервов в процессе производства продукции использовали рыбу другого вида. На этикетке консервов также было указано сырье, не входящее в состав при их изготовлении.

Торговым компаниям в Красноярске специалисты Россельхознадзора направили предостережения, в которых потребовали утилизировать полученную продукцию. В январе текущего года одна из крупных торговых компаний в краевом центре направила на уничтожение 5 318 банок рыбных консервов.