В Красноярском крае уничтожили более 5 тысяч банок фальсифицированных рыбных консервов

В прошлом году специалисты регионального управления Россельхознадзора установили, что ряд производителей рыбных консервов в процессе производства продукции использовали рыбу другого вида. На этикетке консервов также было указано сырье, не входящее в состав при их изготовлении.
Торговым компаниям в Красноярске специалисты Россельхознадзора направили предостережения, в которых потребовали утилизировать полученную продукцию. В январе текущего года одна из крупных торговых компаний в краевом центре направила на уничтожение 5 318 банок рыбных консервов.