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Жители Воронежской области получат новые квитанции за свет от «ТНС энерго»

Жители Воронежской области получат обновлённые квитанции за свет, сообщили в «ТНС энерго Воронеж».
Источник: АиФ Воронеж

Нововведения связаны с тем, что с 1 июля 2024 года в регионе будут действовать дифференцированные тарифы.

«Несмотря на то, что новые тарифы будут применяться только со второго полугодия, новые информационные графы в квитанцию, по закону, необходимо добавить уже сейчас», — пояснили в компании.

В платёжках за январь появится графа «Расход с учётом диапазонов потребления». Тарифы будут разделены с учетом потребленной электроэнергии: для горожан, которые пользуются газовыми плитами, — 1050 кВтч в месяц, электроплитами — 1200 кВтч в месяц, для сельского населения — 1600 кВтч в месяц. Превышение данных показателей будет рассчитываться по другой цене.

«Для корректного расчета объема потребления необходимо передавать показания ежемесячно с 23 по 25 число. Это нужно делать даже при нулевом потреблении. При передаче показаний в указанные сроки расчет будет производиться исключительно по фактически потребленному ресурсу», — добавили в «ТНС энерго Воронеж».

ЖКХ