Жители Воронежской области получат новые квитанции за свет от «ТНС энерго»

В платёжках за январь появится графа «Расход с учётом диапазонов потребления». Тарифы будут разделены с учетом потребленной электроэнергии: для горожан, которые пользуются газовыми плитами, — 1050 кВтч в месяц, электроплитами — 1200 кВтч в месяц, для сельского населения — 1600 кВтч в месяц. Превышение данных показателей будет рассчитываться по другой цене.