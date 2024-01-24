У WhatsApp наибольшее количество жалоб зафиксировано в Хабаровском крае — 26%, в Новосибирской области — 24%, в Москве — 11%, в Приморском крае — 9%.
Также сообщения о проблемах в работе фиксируются в Санкт-Петербурге, в Амурской области, в Якутии, Камчатском крае, Иркутской области.
У Viber наибольшее количество сбоев зафиксировано в Хабаровском крае — 27%, в Новосибирской области — 26%, в Приморском крае — 8%, в Москве — 7%.
Также жалобы фиксируются в Амурской области, в Якутии, в Санкт-Петербурге, в Иркутской области, в Красноярском крае.
Российские пользователи пожаловались на сбои в WhatsApp и Viber
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Пользователи WhatsApp и Viber сообщают о сбоях в работе мессенджеров в России, следует из данных сервиса «Сбой.рф».