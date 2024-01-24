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Российские пользователи пожаловались на сбои в WhatsApp и Viber

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Пользователи WhatsApp и Viber сообщают о сбоях в работе мессенджеров в России, следует из данных сервиса «Сбой.рф».
Источник: © РИА Новости


У WhatsApp наибольшее количество жалоб зафиксировано в Хабаровском крае — 26%, в Новосибирской области — 24%, в Москве — 11%, в Приморском крае — 9%.

Также сообщения о проблемах в работе фиксируются в Санкт-Петербурге, в Амурской области, в Якутии, Камчатском крае, Иркутской области.

У Viber наибольшее количество сбоев зафиксировано в Хабаровском крае — 27%, в Новосибирской области — 26%, в Приморском крае — 8%, в Москве — 7%.

Также жалобы фиксируются в Амурской области, в Якутии, в Санкт-Петербурге, в Иркутской области, в Красноярском крае.

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