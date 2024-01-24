Белорусы могут пожаловаться в КГК на качество медпомощи 24 января

В КГК уточнили, что на горячую линию белорусы смогут сообщить о проблемах с посещением врачей. Кроме того, также можно сообщить о проблемах с прохождением медосмотра, обслуживанием в ФАПах, сроках ожидания диагностических исследований. Речь идет про КТ, УЗИ, МРТ. В ведомстве уточнили, что звонки на горячую линию будут приниматься с 9 до 13 и с 14 до 18 24 января. С актуальными номерами телефонов можно ознакомиться в официальном телеграм-канале ведомства. Минчане и жители Минской области смогут позвонить по кроткому номеру 191.