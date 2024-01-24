Роспотребнадзор закрыл незаконную гостиницу в общежитии СФУ Красноярска

«Санитарно-эпидемиологические требования к предоставлению гостиничных услуг регламентированы СП 2.1.3678−20, в соответствии с которыми размещение гостиниц в жилых помещениях не допускается. Управлением объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», — сообщает Роспотребнадзор.