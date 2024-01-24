Бесплатная медицина даже для туристов. Экзотические направления, куда белорусы могут отправиться без визы

Аргентина
Великолепные озера, ледники, водопады, горные плато… Это неполный список уникальных природных достопримечательностей, ради которых стоит побывать в стране, расположившейся на берегу Атлантического океана и подарившей миру знаменитых футболистов Диего Марадону и Лионеля Месси. Многочисленные туристы приезжают сюда, чтобы посмотреть на магеллановых пингвинов и южных китов, попробовать местное вино и научиться изящно двигаться в ритме танго. Полезно знать: в случае болезни приезжие наравне с местными жителями могут рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь. А подобное правило, согласитесь, не везде существует.
Пользоваться местным гостепримством белорусам разрешено без визы на протяжении 90 дней в году.
Вьетнам
Любите понежиться на морском берегу? Вам повезло. Во Вьетнаме более 3 тыс. км пляжей. В основном это территории с бесплатным входом. А еще в этой стране можно увидеть самую большую пещеру на нашей планете. Чудо природы называется Шондонг. Не верится, но ученые официально обнаружили громадную пещеру относительно недавно — в 2009 году.
Еще одно любопытное обстоятельство (рожденные в СССР могут сентиментально вздохнуть): во Вьетнаме школьники носят красные пионерские галстуки.
Что касается белорусских граждан, то они могут находиться в этой стране без специального разрешения на въезд в течение 45 дней. Однако это условие в скором времени изменится. В декабре прошлого года между нашей республикой и Вьетнамом была достигнута договоренность о взаимной отмене виз.
Куба
Предпочитаете на завтрак мясо крокодила и ром? Значит, вам прямая дорога на Остров Свободы. А если серьезно, то путешествие на Кубу — самая настоящая экзотика не только с гастрономической точки зрения. Здесь есть на что посмотреть и что продегустировать. Тут находится мавзолей Че Гевары и дом-музей Эрнеста Хемингуэя, крепость Ла-Реаль-Фуэрса и Капитолий. Под куполом последнего, к слову, расположена отметка нулевого километра Кубы. До 1973 года эту точку отсчета украшал настоящий алмаз в 25 карат, принадлежавший когда-то российскому императору Николаю II. Однако полвека назад драгоценность отправили на хранение в Центральный банк. Видимо, чтобы не искушать лишний раз посетителей.
Белорусы могут провести на Кубе без визы 30 дней.
Китай
однебесная — это поистине другая вселенная. Здесь все непривычно и порой удивительно для гостя из Синеокой: начиная с местной кухни и заканчивая столпотворением в местном аэропорту. Что стоит увидеть туристу? Перечислим лишь самые знаковые места. Это Запретный город в Пекине, Великая Китайская стена, археологическая сенсация ХХ века под названием «Терракотовая армия», храм Шаолинь, пустыня Гоби… Можно также понаблюдать за пандами в заповеднике Чэнду и сделать атмосферные фото на фоне рисовых террас Синьцзедженя.
Без визы гражданам нашей страны разрешено находиться в Китае до 30 дней за одну поездку. А в течение календарного года (за несколько визитов) — до 90 дней.
Эквадор
Совершить путешествие к центру Земли не каждый турист сподобится. Но почему бы и нет? Отправляемся в страну, которую пересекает линия экватора. Собственно, в честь данного обстоятельства государство и получило свое название. Достаточно сказать таксисту в столице Эквадора волшебную фразу «Митта-дель-Мундо» («Центр Мира») — и вуаля: ваша цель достигнута. Официальное место прохождения экватора вы точно не пропустите: это 30-метровый колоритный памятник.
Особенные развлечения подготовила для гостей и местная природа. Можно полюбоваться водопадами, озерами и вулканами. Жемчужина здешних мест — Галапагосский архипелаг. Это рай для опытных дайверов и серферов.
Важно: белорусы могут находиться в Эквадоре без визы до 30 дней.
Справочно
В Китай сейчас можно добраться прямым рейсом из Национального аэропорта Минск. В остальные перечисленные в материале регионы реально попасть на самолете лишь с пересадками.