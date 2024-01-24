Бесплатная медицина даже для туристов. Экзотические направления, куда белорусы могут отправиться без визы

Предпочитаете на завтрак мясо крокодила и ром? Значит, вам прямая дорога на Остров Свободы. А если серьезно, то путешествие на Кубу — самая настоящая экзотика не только с гастрономической точки зрения. Здесь есть на что посмотреть и что продегустировать. Тут находится мавзолей Че Гевары и дом-музей Эрнеста Хемингуэя, крепость Ла-Реаль-Фуэрса и Капитолий. Под куполом последнего, к слову, расположена отметка нулевого километра Кубы. До 1973 года эту точку отсчета украшал настоящий алмаз в 25 карат, принадлежавший когда-то российскому императору Николаю II. Однако полвека назад драгоценность отправили на хранение в Центральный банк. Видимо, чтобы не искушать лишний раз посетителей.