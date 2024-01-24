Коммунальные услуги в Крыму подорожают — чего ждать

Тарифы ЖКХ в Крыму — одни из самых низких в России
С 1 июля в Крыму произойдет увеличение тарифов за потребленные коммунальные услуги. В среднем коммуналка подорожает на 9,5%, при этом средний рост по стране составит 9,8%, отметил гость эфира.
Тарифы на электроэнергию и газ в Крыму составляют 60% в совокупном платеже граждан. По уровню стоимости в нашем регионе они самые дешевые по Южному федеральному округу. Тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов также самые дешевые. Водоснабжение, водоотведение и отопление — чуть ниже средней стоимости. Таким образом в Крыму самые доступные тарифы по ЮФО.
Эксперт добавил, что тарифы для населения в регионе составляют всего 60% от экономически обоснованной стоимости. Разница компенсируется за счет бюджета государства.
«Коммуналка» дорожает
Согласно данным госкомцен, с 1 июля для населения Крыма стоимость электрической энергий повысится до 9%, газоснабжения — до 5,6%, холодное водоснабжение и водоотведение — до 12,8% за каждый вид ресурса, отопление и обращение с коммунальными отходами — до 12,8%. Кроме того, стоимость сжиженного газа, реализуемого населению для бытовых нужд, прибавит до 7,2%.
При этом максимальный размер тарифа на водоснабжение и водоотведение составит 41,75 рубля за кубометр на каждый ресурс, на отопление — 3044,79 рубля за гигакалорию.
Тариф для населения на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов составит 66,19 рублей с одного человека в месяц в городах и 52,95 рубля с одного человека в месяц в сельских населенных пунктах.
Ранее в правительстве РФ приняли решение, что начислять пени и штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ в 2024 году будут без учета выросшей ключевой ставки Центробанка.