Коммунальные услуги в Крыму подорожают — чего ждать

Тарифы на электроэнергию и газ в Крыму составляют 60% в совокупном платеже граждан. По уровню стоимости в нашем регионе они самые дешевые по Южному федеральному округу. Тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов также самые дешевые. Водоснабжение, водоотведение и отопление — чуть ниже средней стоимости. Таким образом в Крыму самые доступные тарифы по ЮФО.