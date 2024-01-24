Тренера пермской спортшколы оштрафовали за оскорбления учащихся

Ранее прокуратура Свердловского района Перми проверила жалобы родителей учеников этой спортивной школы. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что тренер по отношению к несовершеннолетним воспитанникам допускал унизительные и оскорбительные высказывания. Прокурором руководителю спортивного учреждения внесено представление, в отношении тренера было возбуждено в дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).



Постановлением мирового судьи тренер признан виновным и привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. руб., также к нему применена мера дисциплинарного характера в виде замечания.