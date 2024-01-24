В Северном микрорайоне Воронежа включили воду

— Надо учитывать принадлежность ПНС — если станция на балансе «РВК», то она запускается автоматически и там вода появится быстрее. Где ПНС не принадлежат водоканалу, там нужно перезапускать их вручную организациям, обслуживающим дом, и на это тоже требуется время, — добавили в организации.