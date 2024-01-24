В Северном микрорайоне Воронежа включили воду

Специалисты «РВК-Воронеж» завершили ремонт на поврежденном участке водовода в районе дома № 105 на улице Лизюкова. Сети наполняются в штатном режиме. В части Северного микрорайона холодное водоснабжение уже восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба водоканала утром в среду, 24 января.
На предприятии отметили, что возобновление подачи воды зависит от нескольких факторов: этажности дома и его территориального расположения, а также от наличия повысительной насосной станции (ПНС).
— Надо учитывать принадлежность ПНС — если станция на балансе «РВК», то она запускается автоматически и там вода появится быстрее. Где ПНС не принадлежат водоканалу, там нужно перезапускать их вручную организациям, обслуживающим дом, и на это тоже требуется время, — добавили в организации.
РИА «Воронеж» сообщало, что водоснабжение в части Северного микрорайона ограничили вчера в 21:00 для устранения утечки на водоводе диаметром 600 мм. Отключение затронуло жилые дома на 12 улицах. До этого рядом ликвидировали другую аварию — на трубе полуметрового диаметра. На время отключения был организован подвоз питьевой воды.