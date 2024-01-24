В 2023 году на улицах Перми отловили более 1300 бездомных собак

В ближайшее время в Перми планируют обустроить еще один муниципальный приют на ул. Верхнемостовой, 38. В нем разместят около 900 животных в 187 вольерах. Вместе с вводом в эксплуатацию нового приюта закроют слабо приспособленное для этих целей учреждение на ул. Соликамской.