В 2023 году на улицах Перми отловили более 1300 бездомных собак

За прошедший год в Перми отловили с улиц города более 1300 бездомных животных. По сообщению первого заместителя главы администрации города Ольги Андриановой, число отловленных собак по сравнению с 2022 годом увеличилось.
В 2023 году сотрудники городского управления по экологии и природопользованию отловили 1304 бродячих и бездомных собак, годом ранее — 1254 животных. За последние пять лет в два раза снизилось число покусов собаками жителей Перми.
Вместе с отловом и размещением в приютах города растет число животных, переданных новым хозяевам: в 2022 году — 1213, в 2023 году — 1312.
На территории Перми в настоящее время работают четыре приюта для бездомных собак: частные учреждения на улицах Пензенской, 72 и Причальной, 5, а также муниципальные — на улицах Соликамской, 271 и Верхнемуллинской, 106а.
В ближайшее время в Перми планируют обустроить еще один муниципальный приют на ул. Верхнемостовой, 38. В нем разместят около 900 животных в 187 вольерах. Вместе с вводом в эксплуатацию нового приюта закроют слабо приспособленное для этих целей учреждение на ул. Соликамской.
На работу с безнадзорными животными до конца 2026 года из бюджета города планируют направить около 94,3 млн руб.