Жилец или управляйка: Кто должен чистить балконы в Петербурге от снега и наледи

Депутат петербургского Заксобрания Андрей Алескеров в эфире радио заметил, что балконная плита согласно нормам Жилищного кодекса относится к общему имуществу дома, а значит, хлопотать за ее содержание должна управляйка. Однако если балкон перепланировали, остеклили, надстроили и с козырька начали падать снежные глыбы, то к ответственности стоит привлечь собственника квартиры. И это вопреки балконной амнистии, объявленной властями Петербурга в 2020-м. Тогда от горожан, самовольно остекливших балконы до 11 января 2020 года, не стали требовать срочного демонтажа, а наоборот, позволили согласовать балконное обновление до 2030 года с Комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА).