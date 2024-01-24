Жилец или управляйка: Кто должен чистить балконы в Петербурге от снега и наледи

Что будет, если с вашего балкона на голову прохожему упадет наледь? Как показывает практика, виновным вполне могут признать вас, как в случае с трагедий на проспекте Мечникова. Глыба, рухнувшая с балкона, убила молодого человека. Собственнику квартиры с роковым балконом грозит два года колонии. Все потому, что мужчина незаконно его остеклил и сделал козырек покатым.
А кто все же повинен в падении снега и льда с балконов: те же управляющие компании или владельцы балконов? Жилищный вопрос обсудили в эфире утренней программы «Пять углов» на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) с депутатом Заксобрания Андреем Алескеровым.
УБОРКУ — КОММУНАЛЬЩИКАМ.
Балконный вопрос поднялся неспроста. На днях депутат Госдумы Яна Лантратова попросила Министерство ЖКХ обязать коммунальщиков чистить жилые балконы от снега. Все во имя безопасности людей. Лантратова заметила, что сейчас такая ответственность на УК и ТСЖ не лежит, а жильцы не всегда знают, что обязаны сами сбивать с балконов сосульки.
— Надо учитывать и тот факт, что владельцев квартиры может просто не быть дома всю зиму. В результате наледь с балконов не убирается, поэтому очисткой балкона от наледи должны заниматься исполнители коммунальных услуг и нести за это ответственность.
Напомнила Лантратова и про пенсионеров и маломобильных людей, которым просто не под силу заниматься очисткой.
НАЙТИ КОМПРОМИСС.
Депутат петербургского Заксобрания Андрей Алескеров в эфире радио заметил, что балконная плита согласно нормам Жилищного кодекса относится к общему имуществу дома, а значит, хлопотать за ее содержание должна управляйка. Однако если балкон перепланировали, остеклили, надстроили и с козырька начали падать снежные глыбы, то к ответственности стоит привлечь собственника квартиры. И это вопреки балконной амнистии, объявленной властями Петербурга в 2020-м. Тогда от горожан, самовольно остекливших балконы до 11 января 2020 года, не стали требовать срочного демонтажа, а наоборот, позволили согласовать балконное обновление до 2030 года с Комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА).
— Изменить закон можно, но как он будет работать? Просто так обязать УК содержать имущество собственников не совсем правоприменимо. Договор с УК на обслуживание многоквартирного дома не подразумевает обслуживание личного имущества, только общего. Нужно прописать четкий механизм взаимодействия между УК и собственником, если тот перепланировал балкон. Управляйке нужно ограждать опасную зону, ходить в суд, чтобы обязать жильца демонтировать балкон. А если перепланировка официальная, то нужно дополнительное соглашение жильца с УК, — считает депутат.
По мнению Алескерова, балконная нестыковка подвисла из-за амнистии. Но все же в трагичных случаях дела о падении наледи с балконов будет разбирать суд.
КОНКРЕТНО.
Правила благоустройства Петербурга говорят, что балконы на фасаде дома и их внешний вид должны иметь единый характер. Добиться такого можно только при разработке проекта благоустройства для всего фасада. Поэтому тем, кто решил остеклиться, необходимо добиться разрешения от КГА. Подать в комитет заявление и пачку документов и получить задание на разработку проекта по комплексному остеклению фасада. Только потом КГА согласует (или нет) проект.