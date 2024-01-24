В Новосибирске строят сверхмощный научный комплекс СКИФ

Работа эта идет в рамках нацпроекта «Наука и университеты». В программе заложено создание нескольких мегасайенсов (в переводе с английского — меганаука): сверхмощных научных комплексов. С их помощью можно проводить уникальные по сложности исследования. Всем известен большой адронный коллайдер. Наш СКИФ строят в наукограде Кольцово. С его помощью можно будет рассматривать структуру любой материи на атомном уровне. Этот рентген не имеет аналогов в мире.