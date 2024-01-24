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Мэрия Челябинска включится в процесс банкротства сына Дубровского

Суд принял к рассмотрению требования управления капитального строительства администрации Челябинска в размере 235 тыс. рублей в рамках дела о банкротстве магнитогорской компании «Челябстройкомплект». Она принадлежит сыну бывшего губернатора Александру Дубровскому. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

«Рассмотреть требование управления капитального строительства администрации города Челябинска после введения процедуры, следующей за процедурой наблюдения», — говорится в документе.

2 ноября Арбитражный суд Челябинской области ввел процедуру наблюдения в отношении «Челябстройкомплекта» и назначил временного управляющего. Решение было принято из-за долга перед организацией «Производственное объединение “Монтажник” в размере 12,8 млн рублей.

«Челябстройкомплект» занимался строительством жилых и нежилых зданий. С 2018 года он принадлежит Александру Дубровскому. В январе сына экс-губернатора признали банкротом из-за долгов на сумму более 274 млн рублей.