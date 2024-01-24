Мэрия Челябинска включится в процесс банкротства сына Дубровского

Суд принял к рассмотрению требования управления капитального строительства администрации Челябинска в размере 235 тыс. рублей в рамках дела о банкротстве магнитогорской компании «Челябстройкомплект». Она принадлежит сыну бывшего губернатора Александру Дубровскому. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.