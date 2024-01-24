Завершен ключевой этап строительства путепровода через Кантемировскую улицу

Уже сданы в эксплуатацию три путепровода, проходящие над пересечением улицы Кантемировской с Пролетарским проспектом. Они обеспечивают заезд на Московский скоростной диаметр и съезд с него. Еще на одном путепроводе ведутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Дорога основного хода первого участка Южной рокады — это 2,77 километра, а протяженность всей его улично-дорожной сети, включая семь путепроводов, превысит девять километров.