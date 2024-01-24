Медик предупредила волгоградцев об опасности бессонницы и частых пробуждений

По словам руководителя медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольги Малиновской, некачественный сон может стать причиной развития или обострения хронических заболеваний, в том числе диабета второго типа и нарушений в работе сердечно-сосудистой системы. Кроме того, последствиями могут стать ожирение и ментальные расстройства.
Многие специалисты винят в бессоннице современный образ жизни с его постоянной спешкой и нехваткой отдыха. Поэтому всем рекомендуют придерживаться гигиены сна: укладывание и подъем в одно время; отказ от гаджетов в кровати; использование приглушенного света перед сном и др.
Такие правила помогают выработке мелатонина — гормона сна. Однако не всегда они помогают, и проблемы с засыпанием остаются. Тогда нужно обращаться к неврологу, сомнологу или терапевту, чтобы разобраться в проблеме.
Одна из возможных причин — гормональные нарушения, заметить которые невооруженным глазом часто невозможно. По разным причинам гипофиз, щитовидная железа или надпочечники могут начать работать некорректно.
Нарушения сна, которые длятся несколько недель, не стоит игнорировать. Нужно потратить время на поход к врачу, пройти обследование и, при необходимости, назначить соответствующее лечение. Нормализация сна значительно повысит качество жизни и снизит риск многих заболеваний.