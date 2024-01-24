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Все рейсы из Хабаровска на Сахалин перенесены из-за сильнейшей метели

На острове действует режим ЧС.
дети
Источник: Unsplash

Все авиарейсы из Хабаровска на Сахалин отложены из-за сильнейшей метели на острове. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Хабаровск».

Как уточнили в воздушной гавани, четыре рейса в Южно-Сахалинск перенесены на четверг, 25 января. Самолёты должны были отправиться в пункт назначения сегодня, но из-за неблагоприятных метеоусловий их безопасное приземление невозможно.

Стихия обрушилась на остров утром 24 января. В некоторых районах, по данным СМИ, сугробы достигают человеческого острова, на дорогах сохраняется нулевая видимость. Из-за непогоды областной губернатор Валерий Лимаренко объявил в регионе режим чрезвычайной ситуации.

По прогнозам синоптиков, метель на Сахалине задержится до начала выходных.