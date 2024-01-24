Все рейсы из Хабаровска на Сахалин перенесены из-за сильнейшей метели

Как уточнили в воздушной гавани, четыре рейса в Южно-Сахалинск перенесены на четверг, 25 января. Самолёты должны были отправиться в пункт назначения сегодня, но из-за неблагоприятных метеоусловий их безопасное приземление невозможно.